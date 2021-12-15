Москва, , 09:26 — REGNUM Служба внешней разведки России постоянно сотрудничает со всеми значимыми разведками мира, в числе её партнёров — ЦРУ США, рассказал директор СВР Сергей Нарышкин в опубликованном 15 декабря интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин Kremlin.ru

Глава спецслужбы, которая 20 декабря отметит 101-ю годовщину своего создания, отметил, что с американской спецслужбой СВР взаимодействует по вопросам борьбы с международным терроризмом, а также обменивается мнениями по актуальным проблемам современности.

«Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали своё нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем», — сказал Нарышкин.

Нарышкин добавил, что во время встречи с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернстом, которая прошла 2 ноября в Москве, он отметил заинтересованность российской стороны в развитии взаимовыгодного сотрудничества с ЦРУ на основе общепринятых принципов партнерства. В числе таковых — равноправие, конфиденциальность, соблюдение принятых разведками негласных этических норм.

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По словам директора СВР, самое тесное сотрудничество сложилось с разведками стран СНГ и ШОС, при этом самое ценное партнёрство — с коллегами из Индии и Китая. С разведками из арабских стран развивается плодотворное партнёрство.

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