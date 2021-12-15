Москва, 15 декабря, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В Москве для застройщиков и горожан создается цифровая площадка взаимодействия. Об этом заявила директор ГБУ «Мосстройинформ» (подведомственного Департаменту градостроительной политики столицы) Юлия Куликова, сообщили в Стройкомплексе.

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По ее словам, системообразующими элементами экосистемы являются портал «СтроимПросто», создаваемая Цифровая площадка взаимодействия, Единый контактный центр и консультационная площадка, а также Цифровой паспорт объекта капитального строительства.

На стройплощадках Москвы уже началось пилотное внедрение QR-кодов с информацией об объектах. Одним из важнейших элементов экосистемы «СтроимПросто» станет цифровой паспорт объекта, позволяющий в режиме онлайн контролировать возведение стройобъекта.

Куликова уточнила, что в столице создаются так называемые «умные строительные площадки». Главная цель — чтобы все органы исполнительной власти, застройщики, надзорные органы работали в единой цифровой среде и процессы были «бесшовными».

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве началась реализация пилотного проекта по размещению QR-кодов на информационных щитах ряда строительных площадок.

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