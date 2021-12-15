Хабаровск, 15 декабря, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В спортивную школу олимпийского резерва «Мастер» в Хабаровске доставили по нацпроекту «Демография» новое оборудование для занятий греко-римской борьбой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пресс-служба правительства Хабаровского края Новое оборудование

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«Греко-римская борьба является олимпийским видом спорта и пользуется заслуженной популярностью среди юношей города. Мы получили борцовский ковер и новые тренажеры. На новом оборудовании будут проходить соревнования, а также подготовка хабаровских борцов к турнирам различного уровня», — рассказали в спортшколе.

По нацпроекту в этом году смонтировали 12 спортивных площадок для выполнения нормативов ГТО. Они состоят из уличных тренажеров, турникетов и специализированных комплексов.

«Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин поручил увеличить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% от всего населения. Эксперты ОНФ считают, что для выполнения этих поручений необходимо развивать спорт по месту жительства — строить массовые недорогие легковозводимые спортивные площадки в шаговой доступности, на государственном уровне активно пропагандировать занятия физкультурой и спортом, а также мотивировать людей сдавать нормы ГТО, предоставлять налоговые льготы и вычеты, поддерживать уже имеющихся спортивные объекты», — считает член Центрального штаба ОНФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «Формирование комфортной городской среды» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Как сообщало ИА REGNUM, воспитанники проекта «Тренер» «Молодёжки ОНФ» в Иркутской области получили возможность бесплатно тренироваться айкидо и другими видами спорта. Кроме того, в рамках программы по социализации «трудных» подростков новые спортивные залы открываются в небольших селах.