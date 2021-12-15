Джакарта, , 09:23 — REGNUM Индонезия получила 1 759 965 доз вакцины Pfizer от коронавируса, сообщает Kompas.

Pfizer Иван Шилов © ИА REGNUM

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В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 1,7 млн доз вакцины Pfizer были пожертвованы правительством США.

Что касается вакцинации детей в возрасте 6−11 лет, в Индонезии в качестве вакцины используют Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, Неправительственная организация Мьянмы раскритиковала Индонезию и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) за проведение совместных с хунтой Мьянмы военных учений.

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