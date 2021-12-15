Иркутск, , 09:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 15 декабря, число умерших пациентов в Приангарье достигло 6741 человека, причём вновь 25 из них добавили в сводку за минувшие сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 148 318 (+590 за сутки). Госпитализированы 3950 (-175 за сутки).

В то же время излечились 118 399 пациентов (+614 за сутки). Ещё 566 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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