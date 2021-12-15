Пермь, , 09:20 — REGNUM Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края. Причиной стало истечения срока давности, сообщает Properm.ru.

В суде Pixabay.com

Судья переквалифицировала статью о превышении должностных полномочий на халатность. Экс-глава УКСа не будет держать ответ за срыв работ по укреплению берега реки в Усть-Качке. Суд не нашел в действиях бывшего чиновника личной выгоды или карьеризма. С имущества экс-главы УКСа сняли арест.

Напомним, ранее бывший директор Управления капстроительства региона получил условный срок за массовой снос гаражей Перми. Впереди его ждут суды по делам о строительстве поликлиники и зоопарка.

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