Пермь, 15 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Ленинский районный суд Перми прекратил уголовное дело в отношении бывшего директора Управления капитального строительства Пермского края. Причиной стало истечения срока давности, сообщает Properm.ru.

Pixabay.com В суде

Судья переквалифицировала статью о превышении должностных полномочий на халатность. Экс-глава УКСа не будет держать ответ за срыв работ по укреплению берега реки в Усть-Качке. Суд не нашел в действиях бывшего чиновника личной выгоды или карьеризма. С имущества экс-главы УКСа сняли арест.

Напомним, ранее бывший директор Управления капстроительства региона получил условный срок за массовой снос гаражей Перми. Впереди его ждут суды по делам о строительстве поликлиники и зоопарка.