Ташкент, , 09:20 — REGNUM Под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 14 декабря состоялось видеоселекторное совещание, на котором рассмотрены результативность проводимой работы по развитию сферы услуг и приоритетные задачи на перспективу.

Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«В 2021 году реализовано 29 тысяч проектов на 18 триллионов сумов (один доллар-10 800 сумов), рост в сфере услуг составил 20 процентов», говорится в сообщении.

При этом пресс-служба отмечает, что темпы роста в 5 районах и городах оказались крайне низкими, в целом объем услуг на местах остается небольшим.

«В связи с этим на совещании обсуждены вопросы широкомасштабного развития сферы услуг, использования незадействованных возможностей», подчеркивает пресс-служба.

11 мая текущего года Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по ускоренному развитию сферы услуг». Документом предусмотрено превращение данного сектора (услуг) в один из драйверов экономики и двукратное увеличение объема услуг к 2023 году.

30 сентября был принят еще один важный документ — указ президента «О дополнительных мерах по поддержке сферы услуг», которым было продлено действие льгот для общественного питания, торговли, туризма и транспорта, введенных из-за пандемии.