Ульяновск, 15 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области серьёзные изменения ожидает правительство: будут созданы новое министерство, реорганизован ряд ведомств. Формирование правительства завершится до конца 2021 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам работы штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

О планируемых структурных изменениях проинформировал председатель ульяновского правительства Владимир Разумков. По его словам, сделана «серьёзная ревизия» системы управления регионом, по итогам которой сформирована «основная конфигурация» будущей структуры правительства.

Говоря об изменениях, премьер-министр сообщил, что в составе правительства появится министерство архитектуры и имущественных отношений, введут должность министра цифровизации и связи. Минэкономразвитию вернут функции по проведению экономического анализа и социально-экономического прогнозирования, которые ранее были возложены на ЦСИ.

Помимо этого, министерство энергетики, ЖКХ комплекса и городской среды объединят с министерством строительства и архитектуры региона, передав блок земельных отношений в новое министерство архитектуры и имущественных отношений.

Премьер-министр заверил, что реорганизация пройдёт «практически без увеличения штатной численности» правительства. Окончательный состав правительства будет представлен до конца 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель правительства Ульяновской области Владимир Разумков заявил, что до конца 2021 года одними из главных задач станут формирование нового правительства, работа над бюджетом, реализация приоритетных проектов, повышение зарплаты жителей и решение актуальных проблем населения.