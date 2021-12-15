Вашингтон, 15 декабря 2021, 09:20 — REGNUM Xbox добавила новые игры в каталог сервиса подписки Game Pass, на две из которых обратили внимание авторы портала Comicbook. Статья была опубликована 15 декабря на сайте издания.

Xbox Game Pass
Xbox Game Pass
Microsoft

Подписчики получили возможность сыграть в многопользовательские игры Among Us и Aliens: Fireteam Elite. Редакция портала отметила, что наверняка игры будут присутствовать в каталоге Game Pass временно, поскольку ни одна из них не является проектом внутренних студий Xbox.

Напомним, Among Us — это игра инди-студии Innersloth в стиле «Мафии», участникам которой предлагается найти предателя. Aliens: Fireteam Elite — это многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица, разработанный студией Cold Iron. В основу игры легла киновселенная «Чужие».

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