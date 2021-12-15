Вашингтон, 15 декабря, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Xbox добавила новые игры в каталог сервиса подписки Game Pass, на две из которых обратили внимание авторы портала Comicbook. Статья была опубликована 15 декабря на сайте издания.

Microsoft Xbox Game Pass

Подписчики получили возможность сыграть в многопользовательские игры Among Us и Aliens: Fireteam Elite. Редакция портала отметила, что наверняка игры будут присутствовать в каталоге Game Pass временно, поскольку ни одна из них не является проектом внутренних студий Xbox.

Напомним, Among Us — это игра инди-студии Innersloth в стиле «Мафии», участникам которой предлагается найти предателя. Aliens: Fireteam Elite — это многопользовательский шутер (упор сделан на применение огнестрельного оружия) от третьего лица, разработанный студией Cold Iron. В основу игры легла киновселенная «Чужие».