Москва, 15 декабря, 2021, 09:19 — ИА Регнум. Руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин объяснил, почему интерес жителей России к покупке наличных долларов снижается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его словам, ранее в период скачков котировок ажиотажный спрос на валюту представлял собой попытку уберечь сбережения. Волны панических покупок долларов в 2014—2016 годах были связаны с периодом высокой волатильности на валютном рынке РФ из-за геополитических факторов и обвала на сырьевом рынке.

Вместе с тем, отметил специалист, в последние годы чувствительность курса рубля к изменению ситуации на нефтяном рынке ослабла.

Однако говорить о том, что спрос на валюту уходит в прошлое нельзя, поскольку доллар США остается главной мировой резервной валютой, сказал он агентству «Прайм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор компании Единый Брокер Артём Арзамасцев отметил, что несмотря на столь печальный внешний фон, курс российской валюты на удивление стабилен.

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