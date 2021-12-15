Троицк, Челябинская область, 15 декабря, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Троицке Челябинской области 20-летний водитель осуждён за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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Авария произошла 16 февраля 2020 года. Его автомобиль ВАЗ столкнулся на встречной полосе с машиной «КИА РИО». Погибли два человека, ещё двое получили тяжёлые телесные повреждения.

Суд назначил подсудимому четыре года колонии-поселении. Также на два года он лишён права управления транспортными средствами.