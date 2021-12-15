Москва, , 09:17 — REGNUM Российская разведка не осуществляет ликвидацию предателей и для них наиболее тяжелым наказанием является продолжать жить с неподъемным грузом вины и появившимися у них фобиями. Об этом 15 декабря заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в интервью газете «Аргументы и факты».

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам главы СВР, ликвидация предателей противоречит устоявшимися в настоящее время в разведсообществе России «представлениями о заслуженном предателями возмездии».

«Думаю, самое страшное наказание для тех, кто изменил своему долгу, продал Родину, подставил, а иной раз обрек на заключение или смертную казнь товарищей, — вовсе не смерть. Пожалуй, намного тяжелее для них — продолжать жить, а вернее, доживать свои дни с неподъемным грузом на совести. Доказательство тому — широко распространённые среди перебежчиков фобии, прежде всего мания преследования», — сказал Нарышкин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря президент РФ Владимир Путин рассказал, что в числе сотрудников правительства России в начале 1990-х годов был как минимум один кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США.