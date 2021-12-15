Тюмень, 15 декабря, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В Тюменской области в январе-октябре 2021 года среди регионов Уральского федерального округа наблюдается максимальное значение ввода жилья. Об этом сообщает Тюменьстат.

Наталья Диева Жильё

С учётом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства, в Тюменской области за 10 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию в расчёте на тысячу человек 720 кв. м общей площади жилых помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области за девять месяцев 2021 года организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками региона возведено на 32,4% больше домов, чем в соответствующем периоде прошлого года.