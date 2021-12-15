Барнаул, , 09:12 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 15 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7606 человек, причём 27 из них добавлены в сводку за минувшие сутки. Суточный прирост выявленных заражённых составил 512.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 111 811 человек. Вместе с тем, новый вирус победили 87 956 человек (+1042 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 583 (-37 за сутки), из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменили).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 858 человек, +76 за сутки) и ОРВИ (79 104 человека, +426 за сутки).

Что касается заразившихся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 73 (всего 4571). Это один из рекордных показателей за все время пандемии.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9443 (на 3137 больше за минувшие сутки).

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