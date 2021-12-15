Ростов-на-Дону, , 09:12 — REGNUM В Зерноградском районе Ростовской областной обнаружен птичий грипп. Очаг выявлен на птицефабрике «Гуляй-Борисовская», сообщили ИА REGNUM в администрации муниципального образования.

Шарль Эмиль Жак. Куры. 1850-е

«На птицефабрике введен режим чрезвычайной ситуации. В Гуляй-Борисовском сельском поселении — режим повышенной готовности. Проводится комплекс противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий», — сказано в сообщении.

Население предостерегли о возможном заражении людей гриппом птиц. Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать ряд профилактических мер и быть предельно внимательными.

ИА REGNUM напоминает, что в начале 2021 года в Ростовской области ликвидировали несколько очагов птичьего гриппа. Вирус был обнаружен в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. В конце января стало известно о вспышке птичьего гриппа на участке выращивания №10 в Октябрьском районе.

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