Москва, 15 декабря, 2021, 09:09 — ИА Регнум. До трёх градусов ниже нуля ожидается в Москве 15 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

Синоптики рассказали о прохождении через столичный регион атмосферного фронта. В результате небо будет хмуриться, а около 14−15 часов пройдёт скоротечный снег.

В столице ожидается облачная погода, столбики термометров опустятся до трёх градусов мороза, в Подмосковье — до минус пяти. Скорость ветра будет достигать восьми метров в секунду.