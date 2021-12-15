Тбилиси, , 09:08 — REGNUM В Чёрном море возле берегов Грузии прошли совместные военные учения кораблей грузинской пограничной полиции и эсминца МВФ США USS Arleigh Burke. Сообщение об этом было размещено на сайте грузинских пограничников.

USS Arleigh Burke Mavi.mil

«В учениях участвовали три корабля береговой охраны: Ochamchire (P23), Sokhumi (P24) и Dioskuria (P25). В ходе учений корабли выполняли тактические манёвры и совместно работали над совершенствованием различных элементов», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что цель проведённой тренировки — обмен опытом между морскими экипажами двух стран. Также участники отрабатывали взаимодействие, направленное на увеличение возможностей береговой охраны.

Стоит отметить, что военные корабли США и других стран НАТО регулярно заходят в порты Грузии. Обычно такие визиты сопровождаются совместными учениями.