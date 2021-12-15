Уфа, , 09:17 — REGNUM Пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на административное здание в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии.

Наезд на остановку в Петербурге (скриншот группы «ДТП и ЧП") Https://vk.com/spb_today

Сообщается, что рано утром 15 декабря в Советском районе Уфы.

По предварительной информации, автомобиль Volkswagen Touareg, за рулем которого находился 19-летний местный житель, двигаясь по проспекту Октября в сторону улицы 50-летия Октября, наехал на административное здание.

«В результате дорожного происшествия водитель и его четверо пассажиров, молодые люди в возрасте от 19 до 21 лет, с различными травмами доставлены в больницу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Установлено, что водитель не имел водительских прав. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.