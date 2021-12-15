Ростов-на-Дону, 15 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону археологи обнаружили бутылку с посланием, которая была оставлена в 1901 году. Об этом сообщает комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области.

Peer Kyle Послание в бутылке

«Капсулу времени» нашли участники археологической экспедиции на углу улиц Чехова и Седова. В бутылке оказалась записка мещанина Ивана Федоровича Смаркова, датируемая 11 апреля 1901 года.

«Ростовский-на-Дону мещанин Иван Фёдорович Смарков. 11 апреля 1901 года. Эту бутылку закопал я на память о себе и в этой бутылке газета «Приазовский край» №265. Наследник этого дома и внук старого МаКагона. Ещё на горлышке на бутылке 2 копейки 1816 и 1812 годов», — сказано в записке.

В бутылке найдены сохранившиеся лист отрывного календаря, выпуск газеты «Приазовский край» (газета, выходившая в Ростове-на-Дону в 1891—1920 годах) и сигареты табачной фабрики «В.И. Асмолов и Ко».

https://www.instagram.com/p/CXdl4QsM0Ik/

Теперь историки займутся изучением биографии автора послания.