Бразилиа, 15 декабря, 2021, 09:07 — ИА Регнум. Бразильская студия 40 Giants Entertainment и издательство 1C Entertainment назвали дату релиза игры Reverie Knights Tactics. Информация была опубликована 15 декабря на странице проекта в сервисе Steam.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Игра выйдет на ПК и консолях PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 января 2022 года. Желающие ознакомиться с проектом могут скачать в Steam демо-версию Reverie Knights Tactics: Prologue.

Для справки: разработчики позиционируют Reverie Knights Tactics как «пошаговую тактическую ролевую игру со стратегическими битвами». Они отмечают, что каждое решение игрока будет влиять на сюжет и развитие персонажей.