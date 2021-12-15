Москва, , 09:07 — REGNUM Уникальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) нестратегической противоракетной обороны «Абакан» 98Р6Е создал концерн «Алмаз-Антей». Об этом 15 декабря сообщил первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало.

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«Время готовности ЗРК «Абакан» к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша — 15 минут», — приводит его слова РИА Новости.

При этом американский ЗРК Patriot в случае смены позиций будет готов к бою через 30 минут.

Также указывается, что ЗРК «Абакан» создавался для того, чтобы уничтожать современные и перспективные нестратегические баллистические ракеты при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, а также правительственных и административных зданий.

Помимо того, отмечается, что 98Р6Е может быть интегрирован в любую систему ПВО-ПРО и может выполнять боевые задачи, как в автономном режиме, так и в составе ЗРК средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля. Дальность поражения цели состовляет 45 км при максимальной высоте 25 км.

«Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника», — уточнил Хрупало.

Отметим, ЗРК «Абакан» был впервые представилен в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021.