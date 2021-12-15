Пенза, , 09:06 — REGNUM В Пензенской области за прошедшие сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 11 пациентов. По состоянию на 15 декабря количество летальных исходов от COVID-19 достигло 4457 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Выписали по выздоровлении за прошедшие 24 часа 537 человек, днём ранее побороли болезнь 565 пациентов, всего с начала пандемии выздоровели 73 198 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в течение недели (с 6 по 12 декабря) зарегистрировали 3204 случая ОРВИ (240,6 на 100 тыс. населения). Суммарная заболеваемость превысила уровень эпидпорога на 14,7%.

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