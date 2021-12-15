Калуга, , 10:16 — REGNUM Следственными органами Калужской области проводится расследование уголовного дела в отношении 48-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера, сообщили 15 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России

Ребенок acandraja

По версии следствия, на улице Вишневского в Калуге обвиняемый подошел к восьмилетней девочке и, удерживая её, совершил противоправные действия против половой неприкосновенности. О случившемся девочка рассказал матери. Благодаря своевременному обращению в полицию и описанию характерных признаков подогреваемый был задержан.

Судом по ходатайству следователя задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи СК России на основании полученных доказательств предъявили мужчине обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.