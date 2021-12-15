Санкт-Петербург, 15 декабря, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В Петербурге 15 декабря объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщили в Смольном. Этот уровень будет действовать с 19 часов 15 декабря до 6 часов утра 16 декабря. Ожидается туман с видимостью менее 500 метров.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря в Петербурге также объявлялся «жёлтый» уровень. Причиной стали гололедно-изморозевые отложения с мокрым снегом.

«Желтый» уровень опасности означает потенциально опасную погоду. «Водителей просят проявлять особую осторожность», — отметили в администрации города.

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, погоду в Петербурге 15 декабря определяет тёплый сектор североатлантического циклона «Матео».

"В регион продолжат поступать влажные и хорошо согретые Гольфстримом воздушные массы, делая погоду облачной и вызывая небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. При этом температура воздуха ожидается на 3−4° выше климатической нормы», — пояснил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем составит +1…+3 градуса, по Ленинградской области −2…+3 градуса. Ветер юго-западный 4−9 м/с.