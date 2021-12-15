Ульяновск, 15 декабря, 2021, 09:04 — ИА Регнум. В Ульяновской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает управление МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным ведомства, 15 декабря местами по области ожидается гололёд, на дорогах — гололедица. В связи с этим объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

По сведениям Ульяновского центра по гидрометеорологии, 15 декабря в регионе ожидается облачная погода со слабым ветром и местами — небольшим снегом. Температура составит 0…-5 градусов, местами — гололёд, на отдельных участках дорог — гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее об опасных гололёдных явлениях в Ульяновской области предупреждали 9 декабря.