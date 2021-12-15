Якутск, 15 декабря 2021, 09:08 — REGNUM В Якутии в 2022 году будет действовать новая мера поддержки семей, в который появятся дети. Для новорождённых предусмотрят целевой капитал в размере 100 тыс. рублей. Об этом заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Читайте также: 2022 год объявлен в Якутии годом матери
Он также предложил муниципалитетам полностью освободить от налогов на имущество семьи, в которых пять и более детей. Ещё одна мера поддержки предусмотрена для приёмных родителей — выплаты им будут увеличены в два раза.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев объявил 2022 год в республике годом матери.