Якутск, 15 декабря, 2021, 09:08 — ИА Регнум. В Якутии в 2022 году будет действовать новая мера поддержки семей, в который появятся дети. Для новорождённых предусмотрят целевой капитал в размере 100 тыс. рублей. Об этом заявил 15 декабря в своём послании глава региона Айсен Николаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Младенец

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«Учредить для каждого ребенка, рожденного в Якутии в юбилейном году, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей!» — сказал глава республики.

Он также предложил муниципалитетам полностью освободить от налогов на имущество семьи, в которых пять и более детей. Ещё одна мера поддержки предусмотрена для приёмных родителей — выплаты им будут увеличены в два раза.

«Поручаю правительству в течение трех лет построить Центр социальной помощи семье и детям в городе Якутске, начав в следующем году его проектирование», — сделал ещё одно распоряжение Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев объявил 2022 год в республике годом матери.