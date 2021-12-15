Киев, , 09:01 — REGNUM Киев при необходимости может уничтожить армию Венгрии силами одной бригады Вооруженных сил Украины, заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Только одна 128-я бригада фактически расколошматит все венгерские войска. Из-за этого перекрыты там (в Закарпатье) границы», — сказал он в эфире «4 канала».

Жебривский добавил, что Венгрия «прекрасно знает о сильных позициях Киева в Закарпатском регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что Украина не переживёт нового майдана: в случае глобального противостояния территорию страны попросту разделят между собой соседние государства.

Он уточнил, что на Украину смотрит Польша, которая мечтает «забрать Галичину», Венгрия вкладывает деньги в Закарпатье, а Румыния — в Измаильский район с целью в будущем заявить свои права на эти территории. Кроме того, политик напомнил и об интересах России и Белоруссии.

Читайте также: В Раде предупредили о крахе Украины из-за потери транзита газа в Венгрию