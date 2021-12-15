Салехард, 15 декабря, 2021, 09:01 — ИА Регнум. На Ямале в январе-октябре 2021 года среди регионов Уральского федерального округа наблюдается наибольший рост промышленного производства. Об этом сообщает Тюменьстат.

skeeze Добыча нефти

В Ямало-Ненецком автономном округе индекс промышленного производства к соответствующему периоду 2020 года составил 115,2%.

Отмечается, что рост промышленного производства ЯНАО обеспечила добыча полезных ископаемых.