Флоренция, Италия, , 09:09 — REGNUM Памятник русскому писателю Фёдору Достоевскому открыли 14 декабря в итальянском городе Флоренция, сообщает Первый канал.

Ф. М. Достоевский. 1879 год

Бронзовый монумент писателю, который завершил во Флоренции свой знаменитый роман «Идиот», установили в городском парке Кашине. По словам советника президента РФ по вопросам культуры Владимира Толстого, памятник символизирует возрождение духа писателя, давшего миру великие романы.

«Этот символический жест — установление памятника Достоевском — очень красивый и правильный», — сказал Толстой.

Мэр Флоренции Дарио Нарделла подчеркнул, что открытие памятника — дань уважения многовековым связям России и Италии. По его словам, культура зачастую показывает политикам правильный путь. Это урок, преподанный такими великими людьми, как Достоевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2021 года исполнилось 200 лет со дня рождения Фёдора Достоевского, одного из самых читаемых в мире писателей.

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