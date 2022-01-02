Москва, , 08:58 — REGNUM Сегодня, 2 января, в Москве стартует экологическая акция «Ёлочный круговорот» по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев, сообщается на портале мэра столицы.

Иголки с елки

В разных районах столицы открылось более 530 пунктов по приему елок, сосен и пихт, 11 пунктов появилось на природных территориях. Обязательное условие — отсутствие на деревьях новогодней мишуры и украшений.

Деревья на утилизацию принимают бесплатно. Собранные ели и пихты перерабатывают в щепу, которую используют для подсыпки в вольерах и для создания экологических троп. Акция «Ёлочный круговорот» продлится до 20 февраля.

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