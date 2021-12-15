Уфа, 15 декабря, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Перспективы сотрудничества в рамках новых творческих проектов обсудили во время встречи глава Башкирии Радий Хабиров и кинорежиссёр, продюсер и сценарист Тимур Бекмамбетов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тимур Бекмамбетов

Сообщается, что в Уфе проходит предпремьерный показ фильма «Ёлки 8», съёмки одного из эпизодов этого фильма проходили в столице Башкирии.

На встрече, в которой приняли участие директор уфимской анимационной студии «Муха» Артур Абдрахманов и художник Камиль Бузыкаев, обсудили перспективы сотрудничества в рамках новых творческих проектов.

Хабиров отметил, что столица Башкирии не первый раз участвует в проектах Бекмамбетова.

«Мы следим за вашими фильмами, героями которых становятся и жители Башкортостана. У нас также есть хорошие компетенции, сильные специалисты в области анимации, поэтому мы заинтересованы в реализации совместных проектов», — приводит пресс-служба слова Хабирова.

По словам Бекмамбетова, он посетил творческую площадку уфимской студии «Муха» и ознакомился с работой её специалистов и их наработками.

«В создании анимационных фильмов есть две составляющие. Первая — это мир — фоны и текстуры, с которыми успешно работают Артур Абдрахманов и коллектив студии «Муха». И второе — персонажи, их жизнь на экране. У нас есть ряд задумок по подготовке специалистов в области анимации. И, конечно же, мы обсуждаем совместную работу со студией «Муха» в рамках новых проектов», — приводит его слова пресс-служба.