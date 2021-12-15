Ватикан, , 08:59 — REGNUM Папа Римский Франциск принял шведского футболиста Златана Ибрагимовича, который играет за итальянский «Милан». Об этом Ибрагимович сообщил в своём Twitter и опубликовал фотографию с понтификом.

https://twitter.com/Ibra_official/status/1470811514600841216

Как сообщает агентство ANSA, встреча носила частный характер, поэтому Ватикан официально о ней не сообщил. Отмечается, что Ибрагимович подарил Франциску клубную майку и свою книгу «Адреналин».

Известно, что Франциск ранее увлекался футболом и был болельщиком аргентинского клуба «Сан-Лоренсо».