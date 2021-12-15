Петропавловск-Камчатский, , 10:18 — REGNUM На Камчатке в 2021 году около 100 женщин, находящихся в декретном отпуске, благодаря федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» прошли бесплатное обучение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Анна находится в отпуске по уходу за ребёнком. На время проведения акции по приёму вторсырья она приглашает няню Анна Шулятьева © ИА REGNUM

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Женщины получили востребованные на рынке специальности — бухгалтер, архивовед, предприниматель, повар, кадровый администратор, специалист по госзакупкам. Профессиональное обучение организовано в крае по мировым стандартам «Ворлдскиллс».

"Благодаря содействию краевой службы занятости жительницы Камчатки, находясь в декретном отпуске, повышают свою квалификацию перед возвращением на прежнее место работы. Кроме того, после обучения они могут устроиться на работу, более подходящую для совмещения с обязанностями по воспитанию ребёнка», — рассказала министр труда и развития кадрового потенциала Камчатки Наталья Ниценко.

Всего на Камчатке, а рамках нацпроекта «Демография» в 2021 году обучились и продолжают обучаться более 400 человек.

«Сейчас совсем другие мамы. Они, чуть ли не выйдя из роддома с ребенком в руке, готовы находить себе дистанционную работу. И если та специальность, которую женщина уже получила, не дает ей работать, самореализоваться, то у нас есть прекрасные центры, куда женщина может прийти и выбрать профессию, пройти обучение. А на некоторых программах могут и стипендию выплачивать, и с устройством ребенка помочь. Очень много программ, чтобы женщина могла найти себя, сделать первый шаг в профессии, и далее ей остается выйти на работу и зарабатывать деньги», — пояснила координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке готовят к сдаче в эксплуатацию по нацпроекту «Демография» ещё один детский сад.