Ульяновск, , 08:56 — REGNUM В Ульяновской области заболеваемость ковидом снижается, но при этом темпы «вакцинации существенно снизились». Об этом заявил губернатор Алексей Русских на заседании оперштаба, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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В ходе заседания глава региона констатировал, что последний месяц в Ульяновской области «почти вдвое снизился уровень заболеваемости». И обратил внимание на то, что как только «темпы вакцинации существенно снизились», то «затормозилось и снижение заболеваемости» ковидом.

«Во избежание её роста заболеваемости в преддверии новогодних праздников необходимо предпринять все необходимые меры для наращивания темпов вакцинации», — поручил Алексей Русских.

Напомним, что в Ульяновской области план по вакцинации выполнен на 75%: прививку от COVID-19 сделали почти 598,5 тыс. жителей, в том числе двумя компонентами — свыше 473 тыс. человек. Ревакцинировались более 73 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, за последнюю неделю, с 7 по 14 декабря, число выявляемых случаев заражения снизилось с 326 в сутки до 303. Из них 14 декабря предварительно подтверждено 304 случая заражения коронавирусом.

Отметим, что с декабря в Ульяновской области отменили вход по QR-кодам в торгово-развлекательные центры с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00 часов. В остальное время допуск осуществляется только при наличии сертификата о прохождении вакцинации, либо отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесённом ковиде.

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