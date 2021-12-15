Москва, , 08:56 — REGNUM Россия настоятельным образом рекомендует США и Евросоюзу не вмешиваться в парламентские и президентские в Ливии, которые должны состояться в стране 24 декабря. Об этом 15 декабря заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью египетскому телеканалу «ТеН ТВ».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как указал глава МИД РФ, он не может говорить в этом вопросе за народ Ливии и добавил, что США тем более не имеют права этого делать, так как они принимали участие в разрушении ливийского государства в 2011 году.

«Вперед» выпустили такие страны, как Франция. У нее, как выясняется, в то время были личные счеты с Муаммаром Каддафи. Не стал бы брать на себя смелость и настоятельно не рекомендую американцам и европейцам пытаться опять вершить судьбы другого народа, тем более ливийского. Пускай решают сами ливийцы», — сказал он.

Также Лавров добавил, что российская сторона знает, что Сейф аль-Ислам Каддафи и в целом клан Каддафи имеют достаточно много сторонников, также, как их много и у маршала Халифы Хафтара, Акиля Салеха, Абдельхамида Дбейбы и других участников выборов президента Ливии.

«Будем выступать за то, чтобы сами ливийцы обеспечили прозрачность, чистоту избирательных процессов и нашли в себе мужество признать результат выбора своего народа», — отметил глава российского МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что существующих коллективных усилий, направленных на преодоление конфликта между Израилем и Палестиной, недостаточно, и они абсолютно востребованы.