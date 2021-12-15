Москва, , 09:05 — REGNUM С начала декабря на снегосплавные пункты Москвы вывезли и утилизировали более 1 млн кубометров снега. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 декабря заявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Снегопад в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, за две недели зимы в городе выпало 37 см снега, что составляет более 95% месячной нормы.

«Принцип действия снегосплавных пунктов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снежная масса попадает в специальные сооружения, куда подается сточная вода из канализационных каналов и коллекторов температурой не ниже 10 градусов, при контакте с ней снег начинает таять», — пояснил глава Комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что в этом сезоне в Москве круглосуточно работают 56 снегосплавных пунктов, для утилизации собранного снега в центральном административном округе при необходимости задействуют 38 мобильных снегосплавов. Весь мусор из снега оседает в песколовках, которые установлены на всех пунктах. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в городские очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки.

«Все столичные снегосплавные пункты полностью отвечают современным требованиям, позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега, не нанося вред окружающей среде», — добавил Пётр Бирюков.