Оренбург, 15 декабря, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении группы из 26 человек, признанных виновными в совершении мошенничества в сфере страхования. Об этом сообщает пресс-служба Оренбургского областного суда.

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В суде установлено, что злоумышленники обманным путем похищали у страховых компаний денежные средства. В 2016—2018 годах похищено свыше 1 млн рублей у филиалов, расположенных в городе Бузулуке.

Группа разработала сложную схему инсценировок дорожно-транспортных происшествий. Аварийные комиссары или сотрудников ДПС ГИБДД на основании заведомо ложных показаний водителей, намеренно повредивших свои автомобили, составляли административные материалы. После оформления необходимых документов, автоподставщики обращались в страховые организации для получения выплат, которые в дальнейшем делили между собой.

По данным областной прокуратуры, ущерб от действий преступной группы четырем страховым компаниям составил более 4 млн рублей.

Не согласившись в приговором первой инстанции осужденные обжаловали его. Оренбургский областной суд смягчил наказание одному из фигурантов с двух с половиной лет лишения свободы со штрафом в размере 150 тыс. рублей до двух лет и четырех месяцев со штрафом в размере 140 тыс. рублей. Основанием для смягчения наказания послужило наличие у осужденного малолетних детей.

Наказание, определенное остальным фигурантам уголовного дела, оставлено без изменения. Четверо членов группы получили сроки от двух с половиной лет до четырех лет с уплатой штрафа в размере от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. Еще 12 человек оштрафованы. Сумма штрафов варьируется от 30 тыс. до 90 тыс. рублей. Двое осужденных приговорены к исправительным работам на полгода с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Приговор вступил в законную силу.