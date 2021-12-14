Москва, 27 апреля, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Фигурант дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Джумохон Курбонов обеспечивал соучастников преступления средствами связи и деньгами для оплаты счетов, сообщила 27 апреля пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своём Telegram-канале.

Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

«По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта, в том числе обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата», — говорится в сообщении.

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Курбонова до 22 мая.

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Как передавало ИА Регнум, о задержании Курбонова стало известно 26 апреля. Сообщалось, что он гражданин Таджикистана, уроженец города Пархора, 2003 года рождения. Ему вменяется п. б ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). Курбонов — двенадцатый арестованный по делу о теракте в «Крокусе».

Выяснилось, что 11 апреля подозреваемый был задержан в Москве за мелкое хулиганство. Он отбыл 15 суток административного ареста.

Вечером 22 марта вооружённые террористы напали на «Крокус Сити Холл». Они открыли огонь по посетителям и подожгли зрительный зал. В результате террористической атаки погибли 145 человек, в том числе шесть детей. Пострадали 550 человек.

Четверых обвиняемых в теракте заключили под стражу 25 марта. Суд отправил под арест Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Далерджона Мирзоева (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), Саидакрами Рачабализоду (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Шамсидина Фаридуни (физическое лицо, внесённое в перечень террористов и экстремистов).

Директор ФСБ Александр Бортников заявил, что показания задержанных по делу о теракте в «Крокусе» подтверждают украинский след. В российском МИД заявили, что следствие обнаружило неопровержимый украинский след в ряде терактов, произошедших в России.

Президент Владимир Путин в свою очередь пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».