Екатеринбург, , 08:54 — REGNUM Главу Минобороны РФ Сергея Шойгу просят убрать с фасада Дома офицеров в Екатеринбурге барельеф Сталина. Об этом говорится в петиции, опубликованной на одном из сайтов.

Иосиф Сталин



«Мы просим, чтобы в ситуацию вмешался министр обороны Сергей Шойгу и поручил штабу Центрального военного округа, к которому относится Дом офицеров, демонтировать барельеф и остановить реставрационные работы», — сказано в тексте.

Также авторы обращения просят руководство Екатеринбурга и Свердловской области вмешаться в ситуацию, обратиться к руководителям Минобороны и ЦВО, чтобы убрать скандальный барельеф. Отметим, позицию этих граждан разделяют далеко не все жители города. Опрос на портале Е1.ru, проведённый ранее, показал, что большинство проголосовавших поддержали возвращение барельефа. А в комментариях со словами поддержки отметились в том числе и родственники репрессированных, которые совсем не являются поклонниками Сталина.

Как сообщало ИА REGNUM, барельеф обнаружили на здании Дома офицеров 13 декабря. В 1990-х годах он был демонтирован.

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