Элиста, 15 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. В Калмыкии 15 декабря ожидается ветреная погода, дождь и гололёд. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Илья Бесхлебный Гололед

По данным Калмыцкого гидрометцентра, в течение дня ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь. В утренние часы в ряде территорий — гололёд. Скорость ветра составит 7−12 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В дневные часы воздух в Калмыкии прогреется до +3…+8 градусов.