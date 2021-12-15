Москва, , 08:51 — REGNUM В Москве традиционную экологическую акцию «Ёлочный круговорот» проведут с 2 января по 20 февраля 2022 года, сообщается на портале мэра столицы.

Выброшенная елка

В разных районах столицы появится более 530 пунктов приема по сбору и переработке новогодних хвойных деревьев. Главная цель акции — помочь грамотно утилизировать новогодние деревья и привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора.

В рамках акции будут приниматься елки, сосны и пихты. Деревья на утилизацию принимаются бесплатно. Обязательным условием является отсутствие на деревьях новогодней мишуры и украшений.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Москве после новогодних праздников в рамках акции «Елочный круговорот — 2020» утилизировано более 22 тыс. хвойных деревьев.

Читайте подробнее: Более 22 тыс. новогодних ёлок утилизировано в Москве