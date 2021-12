Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Независимая студия No Matter объявила о выходе из раннего доступа игры Praey for the Gods, разработка которой стартовала около шести лет назад. Об этом 15 декабря сообщает портал Kotaku.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Разработчики Praey for the Gods вдохновлялись игрой Shadow of the Colossus, которая вышла на консоли PlayStation 2. Проект начался с того, что фанаты решили выпустить что-то вроде своей версии Shadow of the Colossus и запустили успешную кампанию на Kickstarter.

Отметим, что около пяти лет назад проект попал в скандал из-за того, что компания Bethesda подала в суд на разработчиков из-за использования в названии слова «Prey». Несмотря на абсурдность требований No Matter решила немного изменить название игры и логотип.

