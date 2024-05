Вашингтон, 15 декабря, 2021, 08:51 — ИА Регнум. Независимая студия No Matter объявила о выходе из раннего доступа игры Praey for the Gods, разработка которой стартовала около шести лет назад. Об этом 15 декабря сообщает портал Kotaku.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Разработчики Praey for the Gods вдохновлялись игрой Shadow of the Colossus, которая вышла на консоли PlayStation 2. Проект начался с того, что фанаты решили выпустить что-то вроде своей версии Shadow of the Colossus и запустили успешную кампанию на Kickstarter.

Отметим, что около пяти лет назад проект попал в скандал из-за того, что компания Bethesda подала в суд на разработчиков из-за использования в названии слова «Prey». Несмотря на абсурдность требований No Matter решила немного изменить название игры и логотип.