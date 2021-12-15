15 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили решение комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержать инициативу о введении QR-кодов в общественных местах.

Артур Савин, , 11:01 — REGNUM Решение профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовать принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против Путина? Россия обсуждает QR-коды и принуждение к вакцинации: новости»

"Лично я буду бойкотировать такие общественные места. Я свободный человек и не признаю никакие коды. Пускай лучше обанкротятся по итогу все эти бизнесы, которые прогнулись под чиновников. Да и фиг с ними», — пишет Дмитрий Х.

Многие пользователи встретили в штыки данную новость, заявляя о том, что принципиально не будут посещать такие общественные места, где требуется предъявление QR-кода. Другие же отмечают, что пандемия коронавируса диктует свои правила, а значит, людям следует поступиться частью прав ради безопасности их здоровья.

«Ну и правильно. По сути, QR-коды в общественных местах — это самая что ни на есть обыденность, просто Госдума хочет это подвести под соответствующие законодательные вещи. К сожалению, сегодняшние вызовы требуют подобных мер, без [них] никак», — поделился своим мнением Александр М.

Qr-код Дарья Драй © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что подобные меры сегрегируют российское общество, лишая огромную часть населения значительного объёма прав.

«Население страны медленно, но верно низвели до уровня даже не рабов, а скотов бессловесных. Штрафы, запреты, опять штрафы и рабское клеймо в виде QR-кодов — как вишенка на торте. Дальше гетто, резервация и концлагеря для тех, у кого осталась хоть крупица здравого смысла в этом мракобесии и желании олигархов иметь для себя легальных рабов», — считает Ян Н.

Часть людей полагает, что QR-коды нужны как стимул для вакцинации, которая, как они уверены, нужна для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Если не требовать от людей QR-коды, то они не пойдут прививаться. До нашего народа тяжело доходит одна простая истина — пандемия не закончится, пока иммунитет к вирусу не выработается», — написал Игорь М.

Вход в музей по QR-коду Александр Погожев (с) ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что власти, ограничивая людей, не дают им ничего взамен, что является крайне несправедливым подходом.

«Странно всё это. Режим чрезвычайной ситуации никто не вводил, а ограничительные меры такие, словно у нас война идёт. Если у нас действительно что-то бушует, так объявите режим ЧС и платите гражданам за неудобства! Тогда и все ограничения будут оправданы. В том-то и дело, что все эти антинародные решения — это хороший бизнес и к здоровью он не имеет никакого отношения. Причём они сами уже этого не скрывают. Почувствовали, что сумели прогнуть власть и народ», — пишет Андрей С.

Нашлись и те, кто убежден, что на достигнутом российское руководство не остановится, а продолжит ограничивать население в правах, принуждая людей пройти процедуру вакцинации от коронавируса.

«А дальше в России обязательно введут социальный рейтинг, чтобы несогласных с политикой правящего класса лишить доступа даже к базовым вещам, причём навсегда, без права отработать свой рейтинг обратно. Цифровой концлагерь как он есть», — указывает Вова К.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в России. В соответствии с документом граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.

Ранее законопроект поддержали комитет Госдумы по охране здоровья, а также комитет по промышленности. Первое чтение законопроекта планируется 16 декабря.