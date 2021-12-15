Куала-Лумпур, 15 декабря, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Малайзии построят небоскреб, который станет вторым по высоте зданием в мире, сообщает CNN Indonesia.

MichaelGaida Небоскреб

Небоскреб с 118 этажами станет выше Шанхайской башни в Китае, и будет уступать по высоте только башне Бурдж-Халифа в Дубае.

Премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Яакоб назвал проект «культовой башней будущего».

«Это не только большое достижение в области инженерии, но и укрепляет позиции Малайзии как современной и развитой страны», — заявил политик.

В построенном здании разместят торговые центры, мечети, отель, а также там появится самая высокая смотровая площадка в Юго-Восточной Азии.

Напомним, проект небоскреба был разработан австралийским архитектором Фендером Кацалидисом. К строительству приступили пять лет назад. Ожидается, что небоскреб откроют в будущем году.