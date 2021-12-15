Кочубеевский район, Ставропольский край, , 08:49 — REGNUM В Ставропольском крае произошел прорыв трубы на подземном газопроводе. Авария случилась вечером 14 декабря в Кочубеевском округе Ставрополья. В региональное управление МЧС поступило сообщение, что в районе населенных пунктов Усть-Невинский и Беломечетская наблюдается факельное горение.

Взрыв U.S. Air Force

На место были стянуты аварийные бригады, перекрыт отвод магистрального газопровода. В спасательном ведомстве сообщили, что восстановительные работы продолжатся до 14:00 15 декабря. Без газоснабжения в настоящее время остаются 18 населенных пунктов с общим числом жителей около 20 тыс. человек.

По факту аварии проводятся проверки правоохранительными органами.