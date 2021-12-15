Новосибирск, 15 декабря, 2021, 08:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году выявлено более 1 млн случаев несоответствия продукции требованиям пищевой безопасности. Так, в продуктах питания обнаружены антибиотики, нитрофураны, возбудители инфекционных и паразитарных болезней животных. Об этом сообщил заместитель начальника регионального управления ветеринарии Владимир Гоппе.

Pellemagazine.cl Некачественные продукты

«В 2021 году в Новосибирской области выявлено, изъято из оборота и направлено на обеззараживание или утилизацию (уничтожение) более 3 тысяч тонн некачественной и опасной пищевой продукции, это целый состав — 52 вагона. Эта продукция могла оказаться на столе потребителей», — уточнил Гоппе.

По его данным, в 2021 году проведено 30 млн ветеринарно-санитарных экспертиз продовольственного сырья и продуктов питания.